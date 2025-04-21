Двое подростков погибли в жуткой аварии на трассе в ЗКО

18 апреля 2025 года авария на трассе Астана — Ерейментау — Шидерты унесла жизнь тренера детского футбольного клуба из Павлодара. Вместе с ним в микроавтобусе на соревнования в Астану ехали 16 подростков, которые получили травмы.