Двое подростков погибли в жуткой аварии на трассе в ЗКО

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, на месте ДТП погибли водитель и пассажир легковой машины: несовершеннолетние 15 и 17 лет. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.
Тела погибших извлекали сотрудники ЧС с помощью специальных инструментов.
Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
«Департамент полиции, выражая соболезнования семьям погибших, призывает родителей быть особенно внимательными к безопасности детей, не допускать подобных случаев на дорогах. Также напоминаем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения», — отметили стражи порядка.
Ранее Zakon.kz рассказал, что 19 апреля на трассе в Павлодарской области во время лобового столкновения автомобилей погибли трое взрослых и ребенок погибли.
18 апреля 2025 года авария на трассе Астана — Ерейментау — Шидерты унесла жизнь тренера детского футбольного клуба из Павлодара. Вместе с ним в микроавтобусе на соревнования в Астану ехали 16 подростков, которые получили травмы.