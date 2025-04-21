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Двое подростков погибли в жуткой аварии на трассе в ЗКО

21 апреля около 11:00 на автодороге Переметное — Белес района Байтерек столкнулись Jac N56 и ВАЗ-2110. После столкновения обе машины превратились в груду металла, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, на месте ДТП погибли водитель и пассажир легковой машины: несовершеннолетние 15 и 17 лет. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

Тела погибших извлекали сотрудники ЧС с помощью специальных инструментов.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

«Департамент полиции, выражая соболезнования семьям погибших, призывает родителей быть особенно внимательными к безопасности детей, не допускать подобных случаев на дорогах. Также напоминаем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения», — отметили стражи порядка.

Ранее Zakon.kz рассказал, что 19 апреля на трассе в Павлодарской области во время лобового столкновения автомобилей погибли трое взрослых и ребенок погибли.

18 апреля 2025 года авария на трассе Астана — Ерейментау — Шидерты унесла жизнь тренера детского футбольного клуба из Павлодара. Вместе с ним в микроавтобусе на соревнования в Астану ехали 16 подростков, которые получили травмы.