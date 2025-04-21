Девушку будут судить в Москве за попытку сбыта наркотиков и отмывание более 11 млн руб

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летней участницы организованной преступной группы. Она обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. “а”, “г” ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (“Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенное организованной группой с использованием информационно-коммуникационной сети интернет, в крупном и особо крупном размере”), п. “а”, “б” ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (“Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере”). Уголовное дело направлено в Тимирязевский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая содержится под стражей», — рассказали в пресс-службе.
Согласно материалам дела, злоумышленница в рамках организованной преступной группы занималась расфасовкой крупных партий наркотиков, а в дальнейшем размещала упакованный товар в тайники-закладки. Координаты этих тайников она пересылала другим участникам группы для последующего незаконного розничного и оптового сбыта через заранее созданный соучастниками интернет-магазин. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в январе 2025 года у девушки были изъяты свертки с несколькими разновидностями наркотических средств общей массой более 870 г.
«За свою преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, обвиняемая получала вознаграждение в криптовалюте, которую выводила в рублевом эквиваленте на заранее созданные на свое имя банковские счета. Общая сумма легализованных денежных средств, приобретенных обвиняемой в результате совершения преступлений, превысила 11 млн руб.», — подчеркнули в надзорном ведомстве.