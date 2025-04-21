Подозреваемых в поджоге дома в Ростове арестовали до середины июня

В Ростове-на-Дону отправили под стражу двух мужчин, подозреваемых в поджоге дома. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Постановлением Кировского районного суда Ростова-на-Дону обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 июня 2025 включительно, — уточнили в инстанции.
Мужчин подозревают в хулиганстве и попытке умышленного повреждения чужого имущества (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167, ч.2 ст. 213 УК РФ).
Напомним, ранее о задержании подозреваемых сообщили в пресс-службе донского главка МВД. По информации полиции, речь идет о мужчинах 24 и 32 лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение запрещенных веществ, второй — за кражу имущества.
Предварительно, сообщники в ночь на 16 апреля пытались поджечь дом на улице Туркестанской в Кировском районе донской столицы. К счастью, обошлось без жертв. По неподтвержденным данным, поджечь хотели дом главы донских мусульман.