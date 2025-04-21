Подозреваемых в поджоге дома в Ростове арестовали до середины июня

Напомним, ранее о задержании подозреваемых сообщили в пресс-службе донского главка МВД. По информации полиции, речь идет о мужчинах 24 и 32 лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение запрещенных веществ, второй — за кражу имущества.