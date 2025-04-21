Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемых в поджоге дома в Ростове арестовали до середины июня

Суд арестовал двух подозреваемых в поджоге дома на улице Туркестанской в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону отправили под стражу двух мужчин, подозреваемых в поджоге дома. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

— Постановлением Кировского районного суда Ростова-на-Дону обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 июня 2025 включительно, — уточнили в инстанции.

Мужчин подозревают в хулиганстве и попытке умышленного повреждения чужого имущества (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167, ч.2 ст. 213 УК РФ).

Напомним, ранее о задержании подозреваемых сообщили в пресс-службе донского главка МВД. По информации полиции, речь идет о мужчинах 24 и 32 лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение запрещенных веществ, второй — за кражу имущества.

Предварительно, сообщники в ночь на 16 апреля пытались поджечь дом на улице Туркестанской в Кировском районе донской столицы. К счастью, обошлось без жертв. По неподтвержденным данным, поджечь хотели дом главы донских мусульман.