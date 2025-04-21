В ГАИ Перми рассказали подробности ДТП с участием автобуса на улице Леонова

По предварительной информации, в Индустриальном районе Перми 21 апреля в 10:17 у дома на ул. Космонавта Леонова, 60 автомобиль «ГАЗ» под управлением мужчины 1989 года рождения при выезде с парковки задним ходом допустил столкновение с автобусом «МАЗ».