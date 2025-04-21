В ГАИ Перми рассказали подробности ДТП с участием автобуса на улице Леонова

В Перми на ул. Леонова утром 21 апреля произошло ДТП с участием автобуса. В дорожном ЧП пострадал один из его пассажиров. Подробности сообщили «КП-Пермь» в отделе ГИБДД городского УМВД.
По предварительной информации, в Индустриальном районе Перми 21 апреля в 10:17 у дома на ул. Космонавта Леонова, 60 автомобиль «ГАЗ» под управлением мужчины 1989 года рождения при выезде с парковки задним ходом допустил столкновение с автобусом «МАЗ».
В результате ДТП пострадала пассажирка 1959 года рождения. Она получила травму и была госпитализирована. По факту ДТП идет проверка, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
В городском департаменте транспорта сообщили о ДТП с автобусом маршрута № 59 «М/р Юбилейный — а/п Бахаревка — Планета».