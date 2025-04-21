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Родителей несовершеннолетнего пользователя кикшеринга в Москве оштрафовали на 100 тыс. руб

Штраф в размере 100 тыс. руб. выписали родителям несовершеннолетнего пользователя кикшеринга в столице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе сервиса аренды электросамокатов Whoosh.

Источник: Аргументы и факты

«Видео (с ездой ребенка на электросамокате — прим. Агентства “Москва”) прислал очевидец. Обманным путем несовершеннолетний зарегистрировался в сервисе, указав ненастоящий возраст. Это была его первая поездка и длилась несколько минут. По видео очевидца самокат и пользователя быстро обнаружили, благодаря номеру, дате и месту происшествия. Наложили штраф 100 тыс. руб. (сейчас такая сумма штрафа за поездки несовершеннолетних в Москве). Так как пользователь — ребенок, материальная ответственность налагается на его родителей», — сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что в Москве во всех сервисах кикшеринга допустимы только пять поездок до обязательной авторизации через Mos ID. С помощью этого нововведения сервисы определяют возраст пользователя и блокируют несовершеннолетних. В данном случае пользователь был заблокирован с первой же поездки благодаря видео.