Родителей несовершеннолетнего пользователя кикшеринга в Москве оштрафовали на 100 тыс. руб

«Видео (с ездой ребенка на электросамокате — прим. Агентства “Москва”) прислал очевидец. Обманным путем несовершеннолетний зарегистрировался в сервисе, указав ненастоящий возраст. Это была его первая поездка и длилась несколько минут. По видео очевидца самокат и пользователя быстро обнаружили, благодаря номеру, дате и месту происшествия. Наложили штраф 100 тыс. руб. (сейчас такая сумма штрафа за поездки несовершеннолетних в Москве). Так как пользователь — ребенок, материальная ответственность налагается на его родителей», — сказали в пресс-службе.