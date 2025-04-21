В Калининграде трех мужчин задержали за организацию борделей

КАЛИНИНГРАД, 21 апр — РИА Новости. Владельцев трех борделей, годовой доход которых мог составлять до 500 миллионов рублей в год, задержали в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
По версии следствия, с 2023 года трое жителей региона создали организованную группу для вовлечения лиц в занятие проституцией, подыскали три помещения в городе Калининграде, в которых организовали притоны под видом массажных салонов и кальянных для оказания женщинами и мужчинами платных сексуальных услуг. Они привлекли администраторов, охранников, обеспечивающий персонал, которые контролировали деятельность проституток, встречали клиентов, предоставляли им сведения о видах и стоимости платных услуг, вели финансовую отчетность, обеспечивали деятельность притонов, контролировали соблюдение дисциплины.
В отношении 17 жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества), частью 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), частью 3 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). «Все 17 фигурантов задержаны в качестве подозреваемых, допрошены, в зависимости от роли и степени участия им предъявлены обвинения», — говорится в релизе.
«По данным оперативных служб, в занятие проституцией было вовлечено свыше 30 женщин и как минимум один мужчина, оказывавший платные услуги лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Незаконный годовой доход, полученный в результате указанной преступной деятельности, по оперативным данным, мог составлять порядка 500 миллионов рублей», — добавили в СУСК.
Следствие направило в суд ходатайства об аресте трех организаторов и двух участников преступного сообщества, еще одному фигуранту просит домашний арест, остальным 11 — запрет определенных действий.