В Калининграде трех мужчин задержали за организацию борделей

По версии следствия, с 2023 года трое жителей региона создали организованную группу для вовлечения лиц в занятие проституцией, подыскали три помещения в городе Калининграде, в которых организовали притоны под видом массажных салонов и кальянных для оказания женщинами и мужчинами платных сексуальных услуг. Они привлекли администраторов, охранников, обеспечивающий персонал, которые контролировали деятельность проституток, встречали клиентов, предоставляли им сведения о видах и стоимости платных услуг, вели финансовую отчетность, обеспечивали деятельность притонов, контролировали соблюдение дисциплины.