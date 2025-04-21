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В Уфе бетонщик упал с высоты 20 метров в шахту лифта

В Уфе бетонщик упал с высоты 20 метров в шахту лифта.

Источник: пресс-служба гострудинспекции в РБ

В Уфе бетонщик упал с высоты 20 метров. В результате падения 50-летний работник ООО СК «Спецстрой» погиб.

Трагедия произошла 20 апреля на территории строящегося многоэтажного жилого дома на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича в Октябрьском районе Уфы.

При выполнении строительных работ на объекте бетонщик упал в лифтовую шахту с 20-го этажа. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Гострудинспекция приступила к расследованию несчастного случая, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.