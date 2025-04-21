Новый вид мошенничества появился в Казахстане

Как пишет aqparatsaqsysy, мошенники создают сайты-клоны официальных интернет-аптек, практически неотличимые от настоящих. Там можно выбрать необходимое лекарство, ввести данные банковской карты и даже «получить» быструю доставку. Деньги списываются, а вот лекарства человек не получает.
Как распознать фальшивку и не попасться на удочку? Основные признаки фейкового интернет-магазина:
Цены могут быть существенно ниже, чем на других площадках. Вдобавок аферисты могут заманивать бесплатной доставкой. Нет информации о продавце и его контактных данных. Магазин создан недавно. Дату его появления можно проверить с помощью специальных интернет-сервисов (https://be1.ru/stat/), предоставляющих информацию о веб-сайтах. Для этого на сервисе необходимо ввести адрес веб-страницы и после этого найти категорию «возраст домена» или «дата создания сайта». К тому же надо обратить внимание на адрес сайта, имеются ли лишние буквы в интернет-адресе
Казахстанцам советуют не покупать лекарства вне аптек у незнакомых людей, с рук или по объявлению.
Сегодня, 21 апреля, крупная сеть клинико-диагностических лабораторий обратилась к казахстанцам с предупреждением о мошенниках.