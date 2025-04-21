Новый вид мошенничества появился в Казахстане

Цены могут быть существенно ниже, чем на других площадках. Вдобавок аферисты могут заманивать бесплатной доставкой. Нет информации о продавце и его контактных данных. Магазин создан недавно. Дату его появления можно проверить с помощью специальных интернет-сервисов (https://be1.ru/stat/), предоставляющих информацию о веб-сайтах. Для этого на сервисе необходимо ввести адрес веб-страницы и после этого найти категорию «возраст домена» или «дата создания сайта». К тому же надо обратить внимание на адрес сайта, имеются ли лишние буквы в интернет-адресе и т. д. Нет описания товаров или они сильно отличаются от описаний у конкурентов. Менеджеры звонят по телефону и настойчиво просят совершить покупку прямо сейчас (в связи с акцией и т. д. ). На сайте имеется требование предоплаты через малоизвестные платежные системы или банковским переводом на карту физического лица. Продавец предоставляет скан своего документа, удостоверяющего личность, чтобы втереться в доверие, вместо официальных лицензий организации, которые можно проверить через официальные интернет-ресурсы.