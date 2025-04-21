В квартире калининградки из-за пасхальной свечи погибла кошка, а также сгорели праздничный стол и телевизор

В день Пасхи, 20 апреля, в Калининграде произошёл бытовой пожар в одной из квартир на улице Добролюбова. Об этом сообщает региональное Управление МЧС.
Причиной возгорания стала свеча, оставленная без присмотра на праздничном столе. Сгорели скатерть с угощением, стол, диван и телевизор. Пожар произошёл при закрытых окнах, поэтому огонь, исчерпав кислород, погас до прибытия пожарных.
На месте происшествия работали четыре сотрудника МЧС и спецмашина. «На месте обнаружена погибшая кошка хозяйки», — сообщили в ведомстве.
В Калининградской области за сутки произошло пять пожаров.