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На стройке дома в Уфе бетонщик разбился насмерть с большой высоты

В Уфе бетонщик погиб на стройке при падении с 20 этажа.
Источник: Комсомольская правда

Вчера, 20 апреля, на строительной площадке жилого комплекса в Октябрьском районе Уфы произошел несчастный случай со смертельным исходом. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда Башкирии.

50-летний бетонщик, работавший в ООО СК «Спецстрой», упал в лифтовую шахту с 20-го этажа строящегося дома на пересечении улиц Рудольфа Нуриева и Шайхзады Бабича. От полученных травм работник скончался на месте.

Гострудинспекция начала расследование происшествия на объекте.

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