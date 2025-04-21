На стройке дома в Уфе бетонщик разбился насмерть с большой высоты

Вчера, 20 апреля, на строительной площадке жилого комплекса в Октябрьском районе Уфы произошел несчастный случай со смертельным исходом. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда Башкирии.
50-летний бетонщик, работавший в ООО СК «Спецстрой», упал в лифтовую шахту с 20-го этажа строящегося дома на пересечении улиц Рудольфа Нуриева и Шайхзады Бабича. От полученных травм работник скончался на месте.
Гострудинспекция начала расследование происшествия на объекте.
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