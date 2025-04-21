В конюшне под Волгоградом умер второй отравленный конь

— Каждый день думаем, что вот сегодня кризис, дальше будет легче. Что имеем на сегодня: пены с носа нет, утром со рта выходила слизь, потом прошло, на данный момент ни пены, ни слизи нет. Есть кашель, тяжёлое, шумное, частое дыхание, температуры нет. Стоим на кислороде с пульмикортом. Дальнейшие прогнозы никто не даёт, — отчитывались сотрудники клуба.