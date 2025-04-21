В конюшне под Волгоградом умер второй отравленный конь

Напомним, неизвестный проник на территорию конного клуба в Волжском и сделал инжекции неустановленным веществом двум лошадям.
По словам сотрудницы клуба, сигнал тревоги пришел на ее мобильный телефон примерно в 23:56 ч. 12 апреля. Подъехав к клубу, женщина увидела неизвестного мужчину, который выбежал с территории и скрылся в неизвестном направлении. В панике сотрудники конюшни пытались спасти животных, однако жеребец Султан скончался. Второй конь выжил, но получил тяжелое отравление.
Коня Лавра спасали всем миром. Только дефицитного физраствора надо было около 20 литров в день, плюс препараты для снятия отека и интоксикации. В клубе обратились к неравнодушным людям за помощью.
Конь Лавр две недели боролся за свою жизнь.
— Каждый день думаем, что вот сегодня кризис, дальше будет легче. Что имеем на сегодня: пены с носа нет, утром со рта выходила слизь, потом прошло, на данный момент ни пены, ни слизи нет. Есть кашель, тяжёлое, шумное, частое дыхание, температуры нет. Стоим на кислороде с пульмикортом. Дальнейшие прогнозы никто не даёт, — отчитывались сотрудники клуба.
Однако сегодня Лавра не стало. Полиция проводит проверку по факту происшествия в конном клубе.