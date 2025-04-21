Глава округа сообщил о завершении поиска пропавших в лесу детей в Прикамье

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что два 15-летних юноши пропали во время прогулки возле села Кулики. Мама одного из мальчиков рассказала, что они катались на мопеде, когда заметили полицейских. Свернув в лес, подростки ехали, пока в транспорте не кончилось топливо. После этого дети звонили мамам и сообщали, что они потерялись. Около двух часов ночи подростки перестали выходить на связь.