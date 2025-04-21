Глава округа сообщил о завершении поиска пропавших в лесу детей в Прикамье

Глава Очёрского округа Алексей Солодников сообщил о завершении поиска двух подростков, которые заблудились в лесу в Пермском крае.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что два 15-летних юноши пропали во время прогулки возле села Кулики. Мама одного из мальчиков рассказала, что они катались на мопеде, когда заметили полицейских. Свернув в лес, подростки ехали, пока в транспорте не кончилось топливо. После этого дети звонили мамам и сообщали, что они потерялись. Около двух часов ночи подростки перестали выходить на связь.
На следующий день поиски продолжились, однако около 16 часов дня стало известно, что пропавшие дети найдены. Об этом perm.aif.ru сообщила знакомая мамы одного из заблудившихся. Позже о завершении поисков сообщил и глава Очёрского округа Алексей Солодников. Ранее он рассказывал о ходе розыска детей.
«Ребят нашли. Живы и здоровы. Благодарю всех, кто принимал участие в их поиске, переживал за их судьбу», — обратился к прикамцам глава муниципалитета.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что мама одного из пропавших поделилась подробностями исчезновения детей. Как оказалось, они несколько раз звонили родителям, пока их телефоны не разрядились. В это же время в лесу начался ледяной дождь.