Отец убитого Далера требует от опекунши Наумовой 10 миллионов рублей

Напомним, летом прошлого года стартовал процесс по уголовному делу об истязании и убийстве Далера. По данным следствия, мальчика лишали свободы, били, связывали и надолго помещали в ванну с ледяной водой. Установлено, что Далер был избит и затем утоплен в ванне. После тело ребенка положили в сумку и перенесли в арендованный гараж, где оно хранилось на протяжении семи месяцев до момента обнаружения.