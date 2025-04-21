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На побережье Севастополя продолжают выполнять паровую очистку

По этой технологии уже удалось очистить 390 квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

На побережье Севастополя продолжают выполнять паровую очистку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Специалисты используют установку, подающую пар под давлением. Работы ведутся в районе мыса Толстый.

По этой технологии уже удалось очистить 390 квадратных метров. В настоящее время работы проводят на скалистых и галечных берегах.

Ранее мы сообщали, что разлив нефтепродуктов не навредил работе детских лагерей Крыма. В каждом лагере есть оперативная группа, которая следит за территорией береговой линии.