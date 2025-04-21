В Челябинске мужчина в камуфляже напал на младенца и женщин

«В органы внутренних дел и медицинские учреждения сообщений о причинении телесных повреждений не поступало. Проверка по установлению обстоятельств инцидента продолжается», — цитирует пресс-службу полиции «КП-Челябинск».
Видео с домофона зафиксировало момент падения, однако судьба младенца пока неизвестна — в больницы обращения не поступали.
«Проверены условия содержания малыша. С родителями несовершеннолетнего проведена профилактическая беседа о недопущении подобных случаев. Кроме того, в отношении законных представителей ребенка составлены административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ», — сообщает полиция.