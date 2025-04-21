В Челябинске мужчина в камуфляже напал на младенца и женщин

ЧЕЛЯБИНСК, 21 апреля, ФедералПресс. На Краснопольском проспекте Челябинска разгорелся конфликт между мужчинами. Самый агрессивный участник в камуфляжной куртке толкнул женщину, затем бил и пинал ее. В эпицентре оказался мужчина с ребенком — от удара он упал, прижимая младенца к груди. Агрессор дважды пнул их, позже заявив, что пальцем ребенка не тронул.