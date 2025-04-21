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В Челябинске мужчина в камуфляже напал на младенца и женщин

ЧЕЛЯБИНСК, 21 апреля, ФедералПресс. На Краснопольском проспекте Челябинска разгорелся конфликт между мужчинами. Самый агрессивный участник в камуфляжной куртке толкнул женщину, затем бил и пинал ее. В эпицентре оказался мужчина с ребенком — от удара он упал, прижимая младенца к груди. Агрессор дважды пнул их, позже заявив, что пальцем ребенка не тронул.

«В органы внутренних дел и медицинские учреждения сообщений о причинении телесных повреждений не поступало. Проверка по установлению обстоятельств инцидента продолжается», — цитирует пресс-службу полиции «КП-Челябинск».

Видео с домофона зафиксировало момент падения, однако судьба младенца пока неизвестна — в больницы обращения не поступали.

«Проверены условия содержания малыша. С родителями несовершеннолетнего проведена профилактическая беседа о недопущении подобных случаев. Кроме того, в отношении законных представителей ребенка составлены административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ», — сообщает полиция.