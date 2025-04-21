Теплоход задел два пришвартованных судна в морском порту Петербурга

Иностранный теплоход задел два судна в морском порту Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Столкновение произошло на территории морского рыбного порта в ночь с субботы на воскресенье. Во время отшвартовки судно навалилось на два пришвартованных теплохода.
— Пострадавших нет, а разлива нефтепродуктов и утечек воды не зафиксировано, — говорится в пресс-службе транспортной полиции.
По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность рулевого управления на иностранном судне. Также было проведено медицинское освидетельствование капитана теплохода, по результатам которого алкогольное опьянение не было обнаружено.
Незначительные повреждения были выявлены на пострадавших судах, но их стоимость пока устанавливается. Сотрудники транспортной полиции продолжают проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.