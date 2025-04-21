В Лиде в водохранилище утонул молодой человек

Как рассказали в ведомстве, ночью в субботу поступило сообщение об утоплении на Первом лидском водохранилище. Работники ОСВОД обнаружили и извлекли из воды тело молодого человека 2005 года рождения. Погибший был обнаружен на глубине 1,5 м и в 12 м от берега.
В ОСВОД уточнили, что утонувший был на водоеме с другом. Молодой человек решил искупаться и в какой-то момент пропал из поля зрения. Друг незамедлительно сообщил об этом на спасательную станцию ОСВОД.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Лидский райотдел СК проводит проверку по факту утопления.