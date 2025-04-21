Минтай вместо наваги: в Омской области производили поддельную рыбную продукцию

Управление Россельхознадзора по Омской области пресекло крупную схему фальсификации рыбной продукции. В ходе мониторинга системы «Меркурий» была выявлена противоправная деятельность ИП Лазарева В. С., расположенного в селе Тавричанка Любинского района.
Как сообщается, с начала года предприятие оформило документы на 595 129 кг рыбной продукции (навага, треска и филе трески), используя при этом всего 13,466 кг сырья. При этом для производства использовались совсем другие виды рыбы — желтополосый селар, минтай и путассу.
В связи с выявленными нарушениями, площадка ИП Лазарева признана неотвечающей требованиям законодательства, данные исключены из реестра «Цербер», а все сертификаты были аннулированы. Фальсифицированная продукция, как установлено, направлялась в город Балашиху Московской области.
Материалы дела переданы в Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, Управление МВД России по Омской области и прокуратуру Омской области для дальнейшего разбирательства и привлечения виновных к ответственности.