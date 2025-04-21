Минтай вместо наваги: в Омской области производили поддельную рыбную продукцию

Как сообщается, с начала года предприятие оформило документы на 595 129 кг рыбной продукции (навага, треска и филе трески), используя при этом всего 13,466 кг сырья. При этом для производства использовались совсем другие виды рыбы — желтополосый селар, минтай и путассу.