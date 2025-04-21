Суд вынес решение о побоях, нанесённых министру культуры Пермского края

Сам ответчик утверждал, что именно он получил травмы в ходе инцидента, но в полиции отказались возбуждать дело по его заявлению. Это решение он оспаривал несколько раз, сейчас проверка возобновлена. Кроме того, в побоях его обвинили ещё два человека: секретарь-референт министра, которая также участвовала в конфликте в приёмной, и сотрудник охранной компании, который вместе с коллегой оттаскивал Шаврина с территории министерства. Решение по этим делам ещё не принято.