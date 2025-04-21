Суд вынес решение о побоях, нанесённых министру культуры Пермского края Алле Платоновой одним из сотрудников министерства, сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru из зала суда.
34-летнего консультанта отдела управления имуществом и реализации инвестиционных продуктов Илью Шаврина признали виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1. КоАП РФ «Побои». Мировой судья судебного участка № 5 Ленинского района Перми назначил мужчине штраф в размере 5000 рублей.
Решение не вступило в законную силу. Илья Шаврин заявил корреспонденту сайта perm.aif.ru, что не согласен с позицией суда.
«Намерен обжаловать. Буду дальше добиваться справедливости, потому что я совершенно невиновен. Такое решение вынесли несмотря на сфабрикованное дело, доказательства», — прокомментировал он perm.aif.ru решение суда.
Согласно материалам дела, 21 ноября 2024 года у Шаврина возник конфликт с Платоновой во время заседания комиссии, на котором он исполнял функции секретаря и вёл запись происходящего с помощью своего телефона. Министр взяла это устройство, лежавшее на столе, и направилась в приемную, а Шаврин, требуя вернуть его имущество, последовал за ней. В приемной между ними произошла потасовка, в ходе которой министр получила несколько повреждений, не повлекших вред здоровью (свидетели утверждали, что участники борьбы налетели на стеклянный шкаф).
Сам ответчик утверждал, что именно он получил травмы в ходе инцидента, но в полиции отказались возбуждать дело по его заявлению. Это решение он оспаривал несколько раз, сейчас проверка возобновлена. Кроме того, в побоях его обвинили ещё два человека: секретарь-референт министра, которая также участвовала в конфликте в приёмной, и сотрудник охранной компании, который вместе с коллегой оттаскивал Шаврина с территории министерства. Решение по этим делам ещё не принято.