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Тольяттинские полицейские изъяли у 3 горожан 600 граммов запрещенных веществ

Правоохранители нашли у местных гашиш, героин, метадон и мефедрон. Их купили в интернете. Сейчас злоумышленники находятся под стражей.

Правоохранители нашли у местных гашиш, героин, метадон и мефедрон. Их купили в интернете. Сейчас злоумышленники находятся под стражей, объяснили в региональном главке.

Полицейские осмотрели квартиру ранее судимых 41-летнего мужчины и его 49-летней супруги. Жителей и их 40-летнего гостя с криминальным прошлым задержали. Также изъяли пакеты с наркотиками и другие упаковки, телефон, мотки изоляционной ленты, пластилин и электронные весы.

Тольяттинцы объяснили: «запрещенку» купили для перепродажи в городе. На них завели уголовное дело. Силовики продолжают выяснять детали произошедшего и искать каналы поставки веществ.

Недавно рассказывали, как на посту ГАИ в губернии поймали женщину с наркотиками в кармане.

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