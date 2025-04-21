Тольяттинские полицейские изъяли у 3 горожан 600 граммов запрещенных веществ

Полицейские осмотрели квартиру ранее судимых 41-летнего мужчины и его 49-летней супруги. Жителей и их 40-летнего гостя с криминальным прошлым задержали. Также изъяли пакеты с наркотиками и другие упаковки, телефон, мотки изоляционной ленты, пластилин и электронные весы.