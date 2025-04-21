В Новошахтинске потушили полыхающую хозпостройку, выгорело 40 кв. метров

Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло в районе Школьной, 7, горела хозпостройка. Вызов поступил в 12:05, в 12:50 пламя полностью ликвидировали. На месте происшествия использовали одну автоцистерну. Информация о пострадавших не поступала.