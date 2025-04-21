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В Новошахтинске потушили полыхающую хозпостройку, выгорело 40 кв. метров

На улице Школьной в Новошахтинске выгорела хозпостройка.

Источник: Комсомольская правда

В Новошахтинске потушили пожар в районе местного техникума. Об этом днем 21 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло в районе Школьной, 7, горела хозпостройка. Вызов поступил в 12:05, в 12:50 пламя полностью ликвидировали. На месте происшествия использовали одну автоцистерну. Информация о пострадавших не поступала.

Отметим, судя по интернет-картам, на Школьной, 7 находится учебный корпус Новошахтинского техникума промышленных технологий.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону арестовали двоих подозреваемых в поджоге дома.