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Задержан мужчина, который планировал захват администрации в Волгограде

Сотрудники УФСБ по Волгоградской области и регионального УФСИН пресекли противоправную деятельность 34-летнего ранее осужденного местного жителя.

Подозреваемый сотрудничал с представителями иностранного государства.

Установлено, что волгоградец самостоятельно вышел на связь с организациями, признанными на территории РФ террористическими, и предложил им свою помощь.

Мужчина передавал сведения об осужденных, которые направлялись в зону СВО. Кроме этого, он намеревался получить от кураторов финансирование, оружие и захватить администрацию Волгограда, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Ему грозит до 8 лет лишения свободы.