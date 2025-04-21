Задержан мужчина, который планировал захват администрации в Волгограде

Подозреваемый сотрудничал с представителями иностранного государства.
Установлено, что волгоградец самостоятельно вышел на связь с организациями, признанными на территории РФ террористическими, и предложил им свою помощь.
Мужчина передавал сведения об осужденных, которые направлялись в зону СВО. Кроме этого, он намеревался получить от кураторов финансирование, оружие и захватить администрацию Волгограда, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Ему грозит до 8 лет лишения свободы.