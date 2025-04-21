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Блогера арестовали по делу о клевете на губернатора Брянской области

ТУЛА, 21 апр — РИА Новости. Блогера Сергея Маслова, имеющего судимость из-за обвинений в адрес отца губернатора Брянской области в работе на фашистскую Германию, арестовали по делу о клевете уже на главу региона Александра Богомаза, а также о реабилитации нацизма, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

По ее данным, Маслов обвиняется в том, что в апреле 2024 года распространил в интернете «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство губернатора Брянской области», а также «унижающие честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны». До 18 апреля он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«Учитывая, что в период применения к Маслову меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении он дважды нарушил указанную меру пресечения, суд постановил изменить меру пресечения на заключение под стражу по 30 мая 2025 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе СУСК РФ по региону уточнили, что видеозапись с заведомо ложными сведениями обвиняемый разместил в общем доступе в мессенджере и на видеохостинге.

В 2021 году Маслова признали виновным в клевете и назначили наказание в виде штрафа в 1 миллион рублей. Тогда блогер в ролике на YouTube заявил, что фронтовик, отец губернатора Богомаза в годы Великой Отечественной войны якобы сотрудничал с контрразведкой Германии.