Блогера арестовали по делу о клевете на губернатора Брянской области

По ее данным, Маслов обвиняется в том, что в апреле 2024 года распространил в интернете «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство губернатора Брянской области», а также «унижающие честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны». До 18 апреля он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.