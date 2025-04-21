Блогера арестовали по делу о клевете на губернатора Брянской области

По ее данным, Маслов обвиняется в том, что в апреле 2024 года распространил в интернете «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство губернатора Брянской области», а также «унижающие честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны». До 18 апреля он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
«Учитывая, что в период применения к Маслову меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении он дважды нарушил указанную меру пресечения, суд постановил изменить меру пресечения на заключение под стражу по 30 мая 2025 года», — говорится в сообщении.
В пресс-службе СУСК РФ по региону уточнили, что видеозапись с заведомо ложными сведениями обвиняемый разместил в общем доступе в мессенджере и на видеохостинге.
В 2021 году Маслова признали виновным в клевете и назначили наказание в виде штрафа в 1 миллион рублей. Тогда блогер в ролике на YouTube заявил, что фронтовик, отец губернатора Богомаза в годы Великой Отечественной войны якобы сотрудничал с контрразведкой Германии.