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16-летний пассажир авиарейса заявил, что у друга бомба, и задержал рейс почти на 3 часа

Законный представитель «шутника» согласился возместить причиненный ущерб, который сейчас оценивают.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 21 апр — Sputnik. 16-летний пассажир рейса Алматы — Караганда заявил, что у его друга бомба, и задержал рейс почти на 3 часа, сообщили в пресс-службе авиакомпании FlyArystan.

«19 апреля 2025 года во время посадки на рейс FS7121 по маршруту Алматы — Караганда один из пассажиров (2009 года рождения) заявил, что у его друга имеется бомба», — говорится в сообщении.

В результате посадку приостановили, пассажиров высадили и самолет тщательно проверили.

Бомбу не нашли, но рейс задержался на 2 часа 44 минуты.

«Авиакомпания FlyArystan в настоящий момент оценивает финансовые убытки, связанные с задержкой рейса и проведением необходимых процедур», — отмечается в сообщении.

Также в компании добавили, что законный представитель «шутника» согласен возместить причиненный ущерб.