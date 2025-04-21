60-летний пассажир «Гранты» погиб после ее опрокидывания в Самарской области

Это произошло 21 апреля в Шигонском районе губернии. Владельца отечественной машины отвезли в больницу. Подробнее об аварии рассказали представители регионального главка.
63-летний мужчина на «Гранте» следовал по проезжей части «Шигоны — Новодевичье» в обратном направлении. На 21-м километре дороги потерял управление, вылетел на обочину и опрокинулся.
Умер 60-летний пассажир. Владельца легковушки госпитализировали. На месте происшествия работали правоохранители, медики и пожарные-спасатели. Вторые деблокировали погибшего, отключили аккумулятор и стабилизировали авто.
Ранее в 63-м регионе водитель на машине той же марки тоже вылетел с проезжей части и опрокинулся.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!