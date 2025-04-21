В Уфе экс-главу сельсовета осудили за взятку в особо крупном размере.

Как установлено следствием и судом, в период с июля 2023 по март 2024 года глава сельсовета требовал от местного предпринимателя взятку в виде права владения пятью земельными участками общей стоимостью более 1,3 млн рублей за подписание актов обследования двух арендуемых мужчиной земельных участков, которые последний хотел выкупить. При этом фигурант сказал оформить сделку путем нотариальной передачи прав на продажу участков своему доверенному лицу с целью последующей реализации земель.