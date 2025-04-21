В Уфе экс-главу сельсовета осудили за взятку в особо крупном размере.

В Уфе бывшего главу Акбердинского сельсовета Иглинского района приговорили к длительному сроку лишения свободы. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба следкома республики.
Как установлено следствием и судом, в период с июля 2023 по март 2024 года глава сельсовета требовал от местного предпринимателя взятку в виде права владения пятью земельными участками общей стоимостью более 1,3 млн рублей за подписание актов обследования двух арендуемых мужчиной земельных участков, которые последний хотел выкупить. При этом фигурант сказал оформить сделку путем нотариальной передачи прав на продажу участков своему доверенному лицу с целью последующей реализации земель.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативниками ФСБ, после оформления необходимых документов мужчина был задержан.
Суд приговорил его к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в 10-кратном размере от суммы взятки, а также лишил права занимать должности на государственной службе и муниципальной службе в течение 8 лет.
Приговор не вступил в законную силу.