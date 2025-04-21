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В Казани приставы спасли 9-летнюю девочку-маугли и передали органам опеки

В Казани судебные приставы передали 9-летнюю девочку-маугли органам опеки. Они прибыли по адресу матери ребенка для исполнения постановления суда, но женщина отказалась открывать дверь.

После предупреждений о возможном вскрытии помещения приставы все же проникли внутрь.

Социальные службы заранее подготовили для ребенка одежду, еду и воду. Хотя девочка не ходила в школу, она оказалась развитой и общительной.

Как сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов, мать девочки не работала и жила на пособия, выводя ребенка на улицу только поздно вечером. В отношении женщины составлен протокол за воспрепятствование работе приставов.

Сейчас решается вопрос о дальнейшем устройстве девочки — после медицинского обследования ее могут передать бабушке.