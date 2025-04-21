Суд назначил дату прений по делу о попытке отравления летчиков в Армавире

По информации правоохранительных органов, обвиняемый в преступлении уроженец Мелитополя Егор Семенов в 2022 году стал гражданином России, а в апреле 2023 года начал работать на спецслужбы Украины.
Через несколько месяцев ему поручили за 400 тысяч рублей убить летчиков противовоздушной обороны — выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища.
Мужчина приехал в Армавир и приобрел около 200 флаконов медицинского препарата, 76 бутылок с этикетками виски и 40 бутылок с этикетками коньяка, а также торт, которые он отравил. Курьером все это было доставлено в ресторан «Царская Охота».
Летчики передали «подарки» работникам правоохранительных органов. Экспертиза установила, что они отравлены. Семенова нашли и арестовали. Кстати, деньги от своего украинского куратора он так и не получил.
Дело рассматривается в Южном окружном военном суде с начала этого года в закрытом режиме. Подозреваемый обвиняется в государственной измене и теракте. Свою вину он полностью признал. На 29 апреля назначены прения по делу.