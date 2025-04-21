Суд назначил дату прений по делу о попытке отравления летчиков в Армавире

Мужчина приехал в Армавир и приобрел около 200 флаконов медицинского препарата, 76 бутылок с этикетками виски и 40 бутылок с этикетками коньяка, а также торт, которые он отравил. Курьером все это было доставлено в ресторан «Царская Охота».