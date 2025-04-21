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Суд назначил дату прений по делу о попытке отравления летчиков в Армавире

В Ростове-на-Дону суд назначил дату прений по делу о попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире. Они пройдут 29 апреля, сообщили РГ в Южном окружном военном суде.

По информации правоохранительных органов, обвиняемый в преступлении уроженец Мелитополя Егор Семенов в 2022 году стал гражданином России, а в апреле 2023 года начал работать на спецслужбы Украины.

Через несколько месяцев ему поручили за 400 тысяч рублей убить летчиков противовоздушной обороны — выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища.

Мужчина приехал в Армавир и приобрел около 200 флаконов медицинского препарата, 76 бутылок с этикетками виски и 40 бутылок с этикетками коньяка, а также торт, которые он отравил. Курьером все это было доставлено в ресторан «Царская Охота».

Летчики передали «подарки» работникам правоохранительных органов. Экспертиза установила, что они отравлены. Семенова нашли и арестовали. Кстати, деньги от своего украинского куратора он так и не получил.

Дело рассматривается в Южном окружном военном суде с начала этого года в закрытом режиме. Подозреваемый обвиняется в государственной измене и теракте. Свою вину он полностью признал. На 29 апреля назначены прения по делу.