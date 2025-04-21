В российском регионе супруга пациента избила медсестру

По предварительной информации, инцидент произошел в одном из медицинских учреждений города. 26-летняя медсестра вступила в конфликт с 35-летней супругой одного из пациентов. В результате последняя напала на работницу больницы и избила ее: ударила ее три раза ладонью по голове.
Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой травмой черепа.
«В настоящее время проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что московский фельдшер получила кулаком в лицо от ревнивой сожительницы пациента.