Взятка в 13 миллионов: бывший глава одного из башкирских сельсоветов получил 10 лет «строгача» за коррупцию

В Уфе вынесли приговор бывшему главе Акбердинского сельсовета Иглинского района Башкирии. Его, как сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики, признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Было установлено, что в 2023 году экс-чиновник потребовал от руководителя крестьянско-фермерского хозяйства передать ему право собственности на пять земельных участков общей стоимостью 1,3 миллиона рублей за подписание документов, необходимых для выкупа арендованных земель. Для маскировки преступления чиновник привлек посредника-риелтора.
Предприниматель обратился в правоохранительные органы, и подсудимого с риелтором после получения доверенностей на право продажи земли задержали сотрудники ФСБ.
Ленинский районный суд Уфы назначил бывшему чиновнику 10,5 лет колонии строгого режима. Помимо тюремного срока, бывшего чиновника оштрафовали на 13 миллионов рублей (десятикратная сумма взятки) и запретил занимать государственные должности в течение восьми лет. Прокуратура также добилась увольнения подсудимого в связи с утратой доверия. Приговор пока не вступил в законную силу.
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