Взятка в 13 миллионов: бывший глава одного из башкирских сельсоветов получил 10 лет «строгача» за коррупцию

Ленинский районный суд Уфы назначил бывшему чиновнику 10,5 лет колонии строгого режима. Помимо тюремного срока, бывшего чиновника оштрафовали на 13 миллионов рублей (десятикратная сумма взятки) и запретил занимать государственные должности в течение восьми лет. Прокуратура также добилась увольнения подсудимого в связи с утратой доверия. Приговор пока не вступил в законную силу.