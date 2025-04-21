В Петербурге суд прибавил серийному убийце Вороненко еще 18 лет к пожизненному

Суд признал вину Дмитро Вороненко в серии жестоких преступлений, совершенных в период 2005—2006 годов. Следствие установило, что мужчина убил двоих человек — взрослую женщину и ребёнка, действуя при этом жестоко и бесчеловечно.
Свое первое убийство Вороненко совершил осенью 2005 года будучи пьяным. Он заманил молодую женщину в парк, после чего вступил с ней в конфликт, приведший к её смерти. Убийцу обвинили в нападении и последующем удушении пострадавшей. Похитив мобильный телефон убитой, преступник сбросил труп в ближайшую канаву, замаскировав его под ветками растений.
Спустя год, осенью 2006-го, Вороненко снова проявил свою жестокость. Он поймал подростка-девочку, проходившую мимо канала в Угольной Гавани. Бессердечно схватил и задушил, применяя сначала давление локтем, а затем затянув петлю из ремня вокруг шеи. Также убийца совершил преступление против половой неприкосновенности подростка, а потом спрятал тело в кустах поблизости.
В течение многих лет личность виновника оставалась неизвестной, пока сам осуждённый Вороненко не сознался добровольно спустя почти два десятилетия после произошедшего. Проведённые следствием экспертизы и допросы подтвердили показания обвиняемого. Суд назначил наказание Вороненко в виде 18 лет заключения, дополнительно к ранее назначенному пожизненному сроку. Всего преступник убил шесть женщин.