В Петербурге суд прибавил серийному убийце Вороненко еще 18 лет к пожизненному

Спустя год, осенью 2006-го, Вороненко снова проявил свою жестокость. Он поймал подростка-девочку, проходившую мимо канала в Угольной Гавани. Бессердечно схватил и задушил, применяя сначала давление локтем, а затем затянув петлю из ремня вокруг шеи. Также убийца совершил преступление против половой неприкосновенности подростка, а потом спрятал тело в кустах поблизости.