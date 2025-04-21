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Квартира загорелась в многоэтажке в подмосковном Красногорске

Пожар произошел в квартире в жилом комплексе «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске. К месту происшествия выдвинулись сотрудники экстренных служб. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили в соцсети.

Источник: РИА "Новости"

— Из квартиры идет темный дым. На видео видно, что жильцы соседних квартир вышли на балкон в поиске причины задымления. Площадь и информация о пострадавших уточняются, — пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Других подробностей не приводится. Сотрудники ГУ МЧС России по Московской области на момент публикации материала произошедшее не комментировали.

Ранее пожар произошел в грузинском ресторане «Джонджоли» на Пятницкой улице в центре Москвы. Спустя время сотрудникам оперативных служб удалось полностью ликвидировать возгорание.