Квартира загорелась в многоэтажке в подмосковном Красногорске

— Из квартиры идет темный дым. На видео видно, что жильцы соседних квартир вышли на балкон в поиске причины задымления. Площадь и информация о пострадавших уточняются, — пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Других подробностей не приводится. Сотрудники ГУ МЧС России по Московской области на момент публикации материала произошедшее не комментировали.
Ранее пожар произошел в грузинском ресторане «Джонджоли» на Пятницкой улице в центре Москвы. Спустя время сотрудникам оперативных служб удалось полностью ликвидировать возгорание.