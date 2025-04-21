Квартира загорелась в многоэтажке в подмосковном Красногорске

Пожар произошел в квартире в жилом комплексе «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске. К месту происшествия выдвинулись сотрудники экстренных служб. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили в соцсети.