В Петербурге пенсионер полгода общался с мошенниками и лишился 15 млн рублей

До этого сообщалось, что пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 43 млн рублей. В августе прошлого года злоумышленники позвонили 64-летней Галине и убедили ее перевести средства «на безопасные счета». Через три месяца аферисты заставили пенсионерку продать квартиру: 23 млн с продажи женщина перевела мошенникам. Кроме того, москвичка продала свою вторую квартиру стоимостью 15 млн рублей и новый автомобиль.