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Милиция задержала сотрудника одного из минских предприятий из-за подработки

В Минске милиция задержала сотрудника одного из предприятий из-за подработки.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала сотрудника одного из минских предприятий из-за подработки. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Говорится, что сотрудниками наркоконтроля Первомайского РУВД вместе со специалистами органов погранслужбы с поличным был задержан 20-летний житель Минска, который работал закладчиком на наркомаркет.

Удалось установить, что по заданию куратора интернет-магазина задержанный забирал оптовые партии психотропа, фасовал их на мелкие, а затем раскладывал по тайникам на территории двух областей: Брестской и Минской.

«Известно, что молодой человек официально был трудоустроен на одном из столичных предприятий, а на запрещенный магазин проработал менее месяца», — обратили внимание в милиции.

Сообщается, что при фигуранте и в тайниках-закладках нашли и изъяли более 50 граммов опасного вещества, а также около 60 граммов психотропа. В отношении фигуранта завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

Тем временем в Минске милиция задержала пассажирку после информации от таксиста.

Кстати, в Беларуси милиция задержала женщину из-за находки в коляске с ребенком.

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