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Тление на мусорном полигоне в Новороссийске продолжается

На мусорном полигоне в Новороссийске продолжаются работы по устранению отдельных очагов тления, сообщил в своем Telegram-канале вице-мэр города Александр Гавриков.

Источник: Коммерсантъ

По его словам, открытого горения на объекте нет, участок отсыпается грунтом и проливается водой. К ликвидации последствий привлечены экскаваторы, самосвалы, бульдозеры и пожарная техника, при этом грунт для засыпки очагов берется с территории самого полигона.

«В случае необходимости администрация ООО “Терра-Н” оперативно принимает решения о применении спецтехники, оборудования и материалов», — заявил господин Гавриков.

Ранее, 18 апреля, сообщалось, что пожар на объекте был потушен — спустя более месяца после его возникновения 13 марта. Позже в соцсетях появилось информация о новом возгорании 20 апреля, но региональное управление МЧС заявило об отсутствии вызовов и подтверждений повторного пожара.