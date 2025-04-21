Тление на мусорном полигоне в Новороссийске продолжается

По его словам, открытого горения на объекте нет, участок отсыпается грунтом и проливается водой. К ликвидации последствий привлечены экскаваторы, самосвалы, бульдозеры и пожарная техника, при этом грунт для засыпки очагов берется с территории самого полигона.