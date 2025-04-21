В Столинском районе в ДТП погиб пешеход. Водителя ищут

В ГАИ напомнили, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 25 базовых величин или лишение водительских прав на срок до двух лет. «За заведомое оставление пострадавшего в опасном для жизни состоянии предусмотрена уголовная ответственность в виде ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до трех лет», — добавили в областной Госавтоинспекции.