В Столинском районе в ДТП погиб пешеход. Водителя ищут

«19 апреля в период времени с 22.00 до 23.00 неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве двигался по улице Горького в агрогородке Белоуша. По предварительной информации, вблизи дома № 25 совершил наезд на 51-летнего пешехода, который находился на проезжей части (лежал). В результате ДТП пешеход скончался», — рассказали в Госавтоинспекции.
Следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
В ГАИ напомнили, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 25 базовых величин или лишение водительских прав на срок до двух лет. «За заведомое оставление пострадавшего в опасном для жизни состоянии предусмотрена уголовная ответственность в виде ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до трех лет», — добавили в областной Госавтоинспекции.