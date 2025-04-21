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В Столинском районе в ДТП погиб пешеход. Водителя ищут

21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в ДТП погиб 51-летний пешеход, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Источник: БелТА

«19 апреля в период времени с 22.00 до 23.00 неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве двигался по улице Горького в агрогородке Белоуша. По предварительной информации, вблизи дома № 25 совершил наезд на 51-летнего пешехода, который находился на проезжей части (лежал). В результате ДТП пешеход скончался», — рассказали в Госавтоинспекции.

Следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

В ГАИ напомнили, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 25 базовых величин или лишение водительских прав на срок до двух лет. «За заведомое оставление пострадавшего в опасном для жизни состоянии предусмотрена уголовная ответственность в виде ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до трех лет», — добавили в областной Госавтоинспекции.