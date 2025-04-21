Ответив на сообщение, сибиряк лишился 11 миллионов рублей

В надежде получить дополнительный доход, он согласился и стал переводить накопления на «брокерские счета». Якобы для увеличения прибыли занял деньги у знакомых, а также оформил кредит. Только вот попытки вывести заработанное ни к чему не привели. Личный кабинет заблокировался, а «инвесторы» перестали выходить на связь.