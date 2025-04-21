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Ответив на сообщение, сибиряк лишился 11 миллионов рублей

В Иркутской области мошенники похитили у мужчины 11 миллионов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сибиряк отдал мошенникам 11 миллионов! Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области, аферисты написали 40-летнему жителю Нижнеилимского района в мессенджере с предложением заработать на инвестициях.

В надежде получить дополнительный доход, он согласился и стал переводить накопления на «брокерские счета». Якобы для увеличения прибыли занял деньги у знакомых, а также оформил кредит. Только вот попытки вывести заработанное ни к чему не привели. Личный кабинет заблокировался, а «инвесторы» перестали выходить на связь.

— По аналогичной схеме были обмануты воспитатель детского сада и вахтовик. Они лишились около 500 тысяч рублей, — сообщают в агентстве.

В прошедшие выходные жулики писали от имен операторов сотовой связи, правоохранителей, специалистов энергосбыта, почтовой организации и менеджеров маркетплейсов. Они обманули 13 человек и похитили более шести миллионов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске женщина предстанет перед судом за мошенничество с соцвыплатой.