В Воронежской области при взрыве гранаты погиб мужчина, ранены еще три человека

Утром 21 апреля на территории частного домовладения в хуторе Калач сдетонировал боеприпас, принадлежавший одному из мужчин. В результате взрыва ранения получили четверо местных жителей, в том числе ребенок. Все они были доставлены в больницу, где один из мужчин позже скончался. Остальным пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, дело возбуждено по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ».
Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей. Следователь назначил необходимые экспертизы. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего.