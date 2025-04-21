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В Воронежской области при взрыве гранаты погиб мужчина, ранены еще три человека

Следственный комитет возбудил дело по взрыву гранаты в хуторе Калач Лискинского района.

Утром 21 апреля на территории частного домовладения в хуторе Калач сдетонировал боеприпас, принадлежавший одному из мужчин. В результате взрыва ранения получили четверо местных жителей, в том числе ребенок. Все они были доставлены в больницу, где один из мужчин позже скончался. Остальным пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, дело возбуждено по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ».

Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей. Следователь назначил необходимые экспертизы. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего.