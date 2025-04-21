В Воронежской области при взрыве гранаты погиб мужчина, ранены еще три человека

Утром 21 апреля на территории частного домовладения в хуторе Калач сдетонировал боеприпас, принадлежавший одному из мужчин. В результате взрыва ранения получили четверо местных жителей, в том числе ребенок. Все они были доставлены в больницу, где один из мужчин позже скончался. Остальным пострадавшим оказывается необходимая помощь.