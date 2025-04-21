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Россиянин выбросил в окно арсенал оружия, когда к нему пришли с обыском

Житель Чухломы хранил дома незарегистрированные ружья, патроны и порох и попался. Об этом сообщили в полиции Костромской области.

Источник: РИА "Новости"

Правоохранители узнали о арсенале, который хранит в своем доме местный житель, и пришли к нему с обыском. Застигнутый врасплох хозяин попросил подождать полицейских в коридоре, а сам отправился в комнату и выбросил оружие и боеприпасы в окно.

«Оперативники нашли мешок на улице. В нем находились два охотничьих ружья, 200 патронов калибра 5.45 и четыре патрона калибра 7.62. Также в ходе дальнейшего обыска квартиры на шкафу было обнаружено еще две банки пороха», — уточнили в ведомстве.

В итоге мужчина признался, что ружья и патроны приобрел в 2000-х годах и хранил, думая, что они пригодятся в хозяйстве. Решается вопрос о возбуждении дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).