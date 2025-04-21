Россиянин выбросил в окно арсенал оружия, когда к нему пришли с обыском

Правоохранители узнали о арсенале, который хранит в своем доме местный житель, и пришли к нему с обыском. Застигнутый врасплох хозяин попросил подождать полицейских в коридоре, а сам отправился в комнату и выбросил оружие и боеприпасы в окно.