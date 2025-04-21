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Водитель мопеда попал в больницу после ДТП на улице Вавилова в Ростове

В Ростове водитель мопеда получил травмы после столкновения с автомобилем.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 21-летний водитель мопеда пострадал после столкновения с иномаркой. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла поздно вечером 20 апреля на пересечении улиц Вавилова и Сосновой. Предварительно, 64-летний водитель автомобиля Renault Logan SR ехал по Вавилова и при повороте на Сосновую не уступил дорогу встречному мопеду Alpha.

После столкновения водитель мопеда с травмами был доставлен в больницу. Обстоятельства и причины случившегося сейчас уточняют сотрудники полиции.

Донским автолюбителям и владельцам двухколесного мототранспорта напоминают: за рулем нужно быть внимательными и осторожными. Нельзя превышать скорость, совершать резкие маневры и отвлекаться.