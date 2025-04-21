Водитель мопеда попал в больницу после ДТП на улице Вавилова в Ростове

По данным ведомства, авария произошла поздно вечером 20 апреля на пересечении улиц Вавилова и Сосновой. Предварительно, 64-летний водитель автомобиля Renault Logan SR ехал по Вавилова и при повороте на Сосновую не уступил дорогу встречному мопеду Alpha.