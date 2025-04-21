Водитель мопеда попал в больницу после ДТП на улице Вавилова в Ростове

В Ростове-на-Дону 21-летний водитель мопеда пострадал после столкновения с иномаркой. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла поздно вечером 20 апреля на пересечении улиц Вавилова и Сосновой. Предварительно, 64-летний водитель автомобиля Renault Logan SR ехал по Вавилова и при повороте на Сосновую не уступил дорогу встречному мопеду Alpha.
После столкновения водитель мопеда с травмами был доставлен в больницу. Обстоятельства и причины случившегося сейчас уточняют сотрудники полиции.
Донским автолюбителям и владельцам двухколесного мототранспорта напоминают: за рулем нужно быть внимательными и осторожными. Нельзя превышать скорость, совершать резкие маневры и отвлекаться.