На уфимском вокзале поймали иностранца с крупной партией тяжелых наркотиков

19-летний гражданин Узбекистана был задержан сотрудниками транспортной полиции на железнодорожном вокзале Уфы при попытке перевезти крупную партию наркотиков. Об этом рассказала пресс-служба Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.
Молодой человек подозрительно вел, когда пытался зайти в вокзал, это и привлекло внимание правоохранителей. При досмотре в его одежде обнаружили 229 полимерных свертков с героином общим весом 86,646 граммов.
Выяснилось, что парень был завербован через мессенджер в середине минувшего марта для транспортировки наркотиков. Он прибыл из Самары, получил груз с запрещенным веществом и планировал вернуться обратно.
На иностранца завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт или пересылка наркотических средств», которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. Также его привлекли к административной ответственности за потребление наркотиков и арестовали на 15 суток.
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