Полицейские сделали заявление о деле Хасана Касымбаева

«В ряде СМИ опубликованы недостоверные сведения о направлении в суд уголовного дела в отношении Касымбаева Хасана и других. Расследование дела завершено и его материалы находятся у участников процесса на ознакомлении. После завершения процесса ознакомления дело будет направлено в прокуратуру для решения вопроса о предании обвиняемых суду», — заявили в ДП региона.