«В ряде СМИ опубликованы недостоверные сведения о направлении в суд уголовного дела в отношении Касымбаева Хасана и других. Расследование дела завершено и его материалы находятся у участников процесса на ознакомлении. После завершения процесса ознакомления дело будет направлено в прокуратуру для решения вопроса о предании обвиняемых суду», — заявили в ДП региона.
Полицейские сделали заявление о деле Хасана Касымбаева
Департамент полиции Алматинской области сделал заявление о деле Хасана Касымбаева — ранее в СМИ распространилась недостоверная информация, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.