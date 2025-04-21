Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские сделали заявление о деле Хасана Касымбаева

Департамент полиции Алматинской области сделал заявление о деле Хасана Касымбаева — ранее в СМИ распространилась недостоверная информация, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Nur.kz

«В ряде СМИ опубликованы недостоверные сведения о направлении в суд уголовного дела в отношении Касымбаева Хасана и других. Расследование дела завершено и его материалы находятся у участников процесса на ознакомлении. После завершения процесса ознакомления дело будет направлено в прокуратуру для решения вопроса о предании обвиняемых суду», — заявили в ДП региона.