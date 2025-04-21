В Подмосковье девочка-подросток уснула на несколько дней из-за стресса

«Причиной такого состояния стала гиперсомния, продолжающаяся от нескольких суток до нескольких недель. Тем не менее, этот синдром оказался лишь проявлением более серьезной патологии, которую обнаружили специалисты психоневрологического отделения — аффективного расстройства — психического заболевания, сопровождающегося у пациентки повышенной сонливостью и депрессивным настроением», — рассказала врач-психиатр Кристина Шкуратова.