В Фергане 32-летний сотрудник прокуратуры скончался после операции

По словам его супруги, мужчина поступил в частную клинику в абсолютно здоровом состоянии — операция на носу не казалась ни сложной, ни рискованной. Однако вскоре после хирургического вмешательства он скончался. Женщина утверждает, что после трагедии врачи не только не объяснили, что произошло, но и просто разошлись по домам, оставив семью в полном неведении.