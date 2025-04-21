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В Фергане 32-летний сотрудник прокуратуры скончался после операции

Vaib.uz (Узбекистан. 21 апреля). Сегодня в социальных сетях появилось множество сообщений об очередной резонансной истории, связанной с врачами. По словам пользователей, в Фергане во время, казалось бы, рутинной операции скончался 32-летний сотрудник прокуратуры.

Как выяснилось, погибший был сотрудником областного управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

По словам его супруги, мужчина поступил в частную клинику в абсолютно здоровом состоянии — операция на носу не казалась ни сложной, ни рискованной. Однако вскоре после хирургического вмешательства он скончался. Женщина утверждает, что после трагедии врачи не только не объяснили, что произошло, но и просто разошлись по домам, оставив семью в полном неведении.

На фоне общественного резонанса Генеральная прокуратура отреагировала на ситуацию и заявила, что прокуратура Ферганской области начала доследственную проверку. По заверению ведомства, проверка будет проведена всесторонне, полно и объективно, а по её результатам примут законное процессуальное решение.

Смерть в клинике, где пациент пришёл на, казалось бы, обычную операцию, поднимает острые вопросы — о качестве частной медицины, об ответственности врачей и о том, насколько пациенты защищены в подобных ситуациях. Общество ожидает не только справедливого расследования, но и чёткого ответа: как такое вообще могло произойти?