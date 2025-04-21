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Жители 11 уфимских домов остались без электроэнергии

В Уфе лишились света жители 11 жилых домов.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 апреля, в Демском районе Уфы произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

В результате происшествия без света остались 11 жилых домов на улицах Островского, Мусы Джалиля, Магистральная, Ухтомского. Ремонт ведут сотрудники УГЭС.

— Аварийная ситуация находится на контроле, — заверили в УГЗ.

Спустя время в ведомстве сообщили, что аварийная ситуация устранена, а подача электроэнергии гражданам восстановлена.

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