Жители 11 уфимских домов остались без электроэнергии

Сегодня, 21 апреля, в Демском районе Уфы произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
В результате происшествия без света остались 11 жилых домов на улицах Островского, Мусы Джалиля, Магистральная, Ухтомского. Ремонт ведут сотрудники УГЭС.
— Аварийная ситуация находится на контроле, — заверили в УГЗ.
Спустя время в ведомстве сообщили, что аварийная ситуация устранена, а подача электроэнергии гражданам восстановлена.
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