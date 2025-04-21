Следком организовал проверку из-за разбившего насмерть бетонщика в Уфе

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 50-летнего рабочего на строительной площадке жилого дома в Октябрьском районе Уфы. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Трагедия произошла вчера, 20 апреля, на 21 этаже строящегося здания на улице Глумилинская во время монтажа металлоконструкций. Согласно предварительной информации, мужчина сорвался в лифтовую шахту и погиб на месте от полученных травм.
Проверка проводится по признакам преступления по уголовной статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Сотрудники СК провели осмотр места ЧП и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также был проведен опрос работников и руководства ООО СК «Спецстрой».
— Истребуе