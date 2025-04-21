Летящий из Москвы в Петербург пассажирский самолет подал сигнал ЧС

Судно к текущему момент облетает Северную столицу для дальнейшего приземления в аэропорту Пулково. При этом экипаж рейса подал сигнал бедствия 7700, с помощью которого диспетчерам сообщают о нештатной ситуации на борту, которая может угрожать безопасности пассажиров и команды самолета, следует из данных сервиса Flightradar24.