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Водитель легковушки погиб в результате столкновения с грузовиком «на встречке» в Алматы

Алматы. 21 апреля. КазТАГ — Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с грузовиком на полосе встречного движения в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

Источник: Telegram-канал Kris_p_almaty

«Данное ДТП имело место сегодня в 8.30 в Алатауском районе Алматы. Водитель автомашины марки Kia, следуя по улице Каракоз в восточном направлении, западнее улицы Бадибек би выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки Mercedes, которая следовала в противоположную сторону. В результате данного ДТП водитель Kia был госпитализирован в одну из больниц города. Спустя некоторое время он скончался в медицинском учреждении», — сообщили в ДП редакции КазТАГ в понедельник.

По факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания ДП Алматы возбуждено уголовное дело.

«Назначены экспертизы», — добавили полицейские.