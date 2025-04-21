Водитель легковушки погиб в результате столкновения с грузовиком «на встречке» в Алматы

«Данное ДТП имело место сегодня в 8.30 в Алатауском районе Алматы. Водитель автомашины марки Kia, следуя по улице Каракоз в восточном направлении, западнее улицы Бадибек би выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки Mercedes, которая следовала в противоположную сторону. В результате данного ДТП водитель Kia был госпитализирован в одну из больниц города. Спустя некоторое время он скончался в медицинском учреждении», — сообщили в ДП редакции КазТАГ в понедельник.