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В Воронежской области при тушении пожара пострадали два спасателя

ВОРОНЕЖ, 21 апреля. /ТАСС/. Двое сотрудников МЧС получили ожоги и отравление продуктами горения из-за резкого изменения направления ветра при тушении ландшафтного пожара в районе села Бабяково Воронежской области. В данный момент сотрудники госпитализированы, огнем поврежден пожарный автомобиль, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«При тушении ландшафтного пожара в районе села Бабяково Новоусманского района при резком изменении ветра получили ожоги и отравление продуктами горения двое пожарных (работники 44-й ПСЧ МЧС России), в данный момент [пострадавшие] госпитализированы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, огнем поврежден пожарный автомобиль. Огнеборцы остановили распространение огня в сторону населенного пункта и ликвидировали пожар на площади 3,5 га. «Переход огня ни в одном населенном пункте на инфраструктуру не произошел», — добавили в пресс-службе.