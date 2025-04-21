В Воронежской области при тушении пожара пострадали два спасателя

«При тушении ландшафтного пожара в районе села Бабяково Новоусманского района при резком изменении ветра получили ожоги и отравление продуктами горения двое пожарных (работники 44-й ПСЧ МЧС России), в данный момент [пострадавшие] госпитализированы», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, огнем поврежден пожарный автомобиль. Огнеборцы остановили распространение огня в сторону населенного пункта и ликвидировали пожар на площади 3,5 га. «Переход огня ни в одном населенном пункте на инфраструктуру не произошел», — добавили в пресс-службе.