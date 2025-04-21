ТАСС: журналистку Барабаш объявили в розыск

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Барабаш объявлена в розыск в связи с неявкой на заседания суда по ее уголовному делу», — сказал собеседник агентства. От иных комментариев он отказался.
На письменный запрос в Пушкинский суд с просьбой прокомментировать информацию о розыске Барабаш ТАСС не ответили.
По данным стороны обвинения, Барабаш с 16 марта 2022 года по 5 августа 2023 года на своей странице в социальной сети распространила под видом достоверной информации три поста с заведомо ложными данными о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции. Эти материалы были доступны для просмотра неограниченному числу пользователей. Во время следствия журналистка находилась под домашним арестом.