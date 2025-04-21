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ТАСС: журналистку Барабаш объявили в розыск

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пушкинский городской суд Московской области объявил в розыск обвиняемую в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ журналистку Екатерину Барабаш (признана иноагентом).

Источник: AP 2024

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Барабаш объявлена в розыск в связи с неявкой на заседания суда по ее уголовному делу», — сказал собеседник агентства. От иных комментариев он отказался.

На письменный запрос в Пушкинский суд с просьбой прокомментировать информацию о розыске Барабаш ТАСС не ответили.

По данным стороны обвинения, Барабаш с 16 марта 2022 года по 5 августа 2023 года на своей странице в социальной сети распространила под видом достоверной информации три поста с заведомо ложными данными о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции. Эти материалы были доступны для просмотра неограниченному числу пользователей. Во время следствия журналистка находилась под домашним арестом.