ТАСС: журналистку Барабаш объявили в розыск

По данным стороны обвинения, Барабаш с 16 марта 2022 года по 5 августа 2023 года на своей странице в социальной сети распространила под видом достоверной информации три поста с заведомо ложными данными о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции. Эти материалы были доступны для просмотра неограниченному числу пользователей. Во время следствия журналистка находилась под домашним арестом.